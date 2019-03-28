民進黨總統初選白熱化，讓不少黨內人士看得膽戰心驚，也讓綠委頭痛胃疼。有綠委私下坦言，民進黨的初選機制看起來幽雅，但結果若是單一某方出線，結果可能會很慘；兩方支持者都對出線那一方有意見，恐讓總統、立委分裂投票，立委小雞們最後就是「自己選自己的」。

綠委張宏陸說，當然希望五人協調小組能協調出成果，「黨內不要互打、廝殺」，先讓2020有好的目標再說，後續煩惱後續再說，否則包含他在內，很多人都很頭痛。

不具名綠委表示，雖然民進黨討厭吳敦義，但不得不說吳敦義發明一堆有的沒有名詞，還真厲害，可以把韓國瑜硬拉進來人選名單，看要怎麼喬，而非重演換柱模式，「手段雖然很難看，但結果對國民黨可能是好的」。

綠委則直言，民進黨初選現在看起來手段很優雅，看似有很不錯的初選機制，但結果可能會很慘，因為不管是賴或蔡任何一方出線，另外一方絕對不會有好感；五人小組不該只喬民調模式或電話時間，而是真的要高度政治性協調，這攸關民進黨的存亡。

該位綠委表示，畢竟蔡、賴誰單獨出線都不見得會讓選民埋單，蔡的支持者對賴有意見，賴的意識形態太強，可能又只吃到深綠，最差的狀況就是小雞們「自己選自己的」。

而賴清德的新書爆出曾向蔡英文提議修《勞基法》、特赦前總統陳水扁等4問題，蔡英文均有回應，最後才發布由他接任閣揆；但隨即遭黨政人士打臉，指賴清德當時「只要行政院長」。

綠委許智傑說，據他所知，賴清德當時願意擔任行政院長和小英總統一起打拚，強調賴並沒有私心。許說，希望外界不要刻意放大小火花，他還是希望雙方來場「君子和淑女之爭」，作為民進黨的初選典範。

許智傑說，蔡總統和賴院長的分工是憲政問題，本來就很難分際，恐要修憲才有辦法解決；至於赦扁和一例一休議題跟許多爭議議題一樣，都有兩極的意見，的確難處理，執政團隊應該要一起討論、共同承擔。

(中時 )