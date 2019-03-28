一名廖姓竹科工程師日前與友人到竹北1家養生館按摩，花了4千元點了一名36歲人妻按摩女，按摩期間不斷伸手吃對方豆腐，最後兩人發生性關係，結果廖男步出養生館時，險遭堵在門外的按摩女丈夫拿刀砍，還被按摩女提告性侵。

檢方調查時廖男表示有嘿咻，但無強制性交，並辯稱，當晚酒醉睡著，醒來發現自己全裸，按摩女還在幫他按摩，他摸她的手與背部後，按摩女就主動脫掉衣褲坐上來與他嘿休，完事後2人先後進浴室洗澡，並給對方4千元。

不料完事後，守在門外的按摩女丈夫，與老婆談得不歡而散，按摩女再回店裡陪廖男走出店外，人夫就衝回機車拿出水果刀要追殺廖男，嚇得他緊急搭車離去。

檢方調閱監視器發現，證實按摩女的老公躲在店外，與按摩女發生爭吵，按摩女帶廖男走出側門，廖男跟對方擦肩而過，對方回到機車拿刀準備教訓，廖男見狀狂奔，隨後按摩女和丈夫在附近吵架。

檢方從監視畫面發現，案發時雙方在店裡交談神色自若，按摩女整理衣物過程看不出遭性侵，她與丈夫吵完架回店裡帶廖男走出門外，與一般被害人反應不同，難以認定廖男有違反她的意願強制性交行為，認廖男罪嫌不足，以不起訴處分。

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(中時電子報)