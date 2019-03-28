LINE持續擴大在台投資，積極實踐「智慧入口」願景，並於今（28）日舉辦「LINE CONVERGE 2019 春季記者會」。LINE台灣董事總經理陳立人表示，今年將延續三大在台發展策略：擴大社會參與、創造共榮生態、發展多元服務，希望以創新技術打造更優質的使用體驗，同時匯聚各界蓬勃能量，為社會帶來正向改變。

他也在會中表示，LINE在台灣已經7年了，今年LINE將推出「LINE謠言查證」官方帳號、LINE SPOT商家資訊、LINE MUSIC音樂串流服務、一站式派樣行銷的「LINE樂兌」等全新服務。

擴大社會參與方面，面對資訊氾濫的網路時代，「假訊息」已成為台灣用戶最關注的議題之一。在台擁有2100萬用戶、同時也是訊息交流重要渠道的LINE，希望善盡企業社會公民責任，與政府、新聞媒體、民間組織，以及用戶攜手對抗日益氾濫的假訊息與錯誤訊息，會中正式宣佈啟動「LINE 數位當責計劃」，計劃內容包括設立「LINE謠言查證」官方網站與官方帳號、在LINE TODAY中強化「謠言破解」專區，與舉辦媒體識讀系列活動。

創造共榮生態方面，LINE今年初啟動「LINE開發社群計畫」，將長期投入人力與資源，在台舉辦對內對外、線上線下的開發者社群聚會、徵才日、開發者大會等，預計全年將舉辦30場以上的活動。無論是正在學習程式的學生、正在尋找平台資源的開發者，或是資深的領域專家，都能在各種LINE開發者社群活動中找到同好，做技術交流和經驗互享，也透過活動更了解LINE平台上的資源以便開發更多的創新應用；同時，LINE將持續招募優秀人才加入資安與開發工程團隊。

發展多元服務方面，包括成立LINE Bank，「LINE客服小幫手」正式出道，全天候即時服務LINE用戶，Smart Channel個人化即時訊息推播，「LINE GAME 學院」—專為遊戲玩家打造的專屬交流園地，提供多元音樂體驗的平台—LINE MUSIC。今年LINE TV強打獨家訂閱福利 持續推動台灣原創內容，LINE原創市集5週年，將扮演夢想的推手，讓更多有潛力的未來創作者「夢想成真」。

(時報資訊)