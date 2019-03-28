高通今(28)日宣佈，「高通台灣研發合作計畫」啟動，並將於台灣投資大專院校進行三項尖端科技領域研究：無線通訊、機器學習與人工智慧、以及多媒體。「高通台灣研發合作計畫」期盼能藉此培育台灣年輕人才並提升台灣創新生態系，同時支持台灣研發社群開創出更多嶄新與開創性的產品與科技。

高通將與台灣在本計畫研究主題上有卓越研發成就的大學合作，「高通台灣研發合作計畫」除了將提供資金，也支持具有潛力的研究人員獲得可貴的研究技能及專長以增進職涯發展；本計畫也將支持台灣開創完整的創新生態系，並提升台灣在全球科技產業中的競爭力。

高通資深副總裁暨全球業務總裁Jim Cathey表示，高通於30多年前創立時就已是一家推動無線技術未來發展的創新公司，本次成立「高通台灣研發合作計畫」以實踐鼓勵研發與技術突破，並培育年輕發明者的承諾，本計畫給予與大學研究人員合作，協助將創新的想法轉為台灣科技前進和成長的動力。

(時報資訊)