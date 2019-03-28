本田汽車（Honda Motor Co）和卡車製造商日野汽車（Hino Motors Ltd），將加入由軟銀公司（SoftBank Corp）和豐田汽車（Toyota Motor Corp）為了開發自動駕駛車服務而共同成立的合資公司Monet Technologies。

Monet周四宣布，按協議本田和豐田持有多數股權的日野，將分別投資Monet約2.5億日圓（227萬美元），並都取得Monet公司10%股份。這是繼去年投資27.5億美元取得通用汽車旗下自動駕駛車事業Cruise的5.7%股份之後，本田在新移動服務領域的最新投資案。

看好無人駕駛車的未來商機，軟銀集團（SoftBank Group）旗下的電信事業軟銀公司，去年和豐田汽車共同成立Monet Technologies，宣告進軍現在由優步、滴滴出行和Lyft占有優勢的乘車共享市場。

Monet計畫明年推出隨選公車和汽車服務，最快於將2023年推出基於豐田「e-palette」概念的自動駕駛車平台。

(時報資訊)