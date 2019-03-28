高雄市長韓國瑜此次出訪港、澳與大陸南方沿海城市，4天簽下44億訂單，上任三個月訂單總金額高達72億；也創下兩岸官方接待高規格紀錄。今日(28)韓返台，有數千韓粉機場接機，場內外國旗飄揚、口號響徹。反觀綠營卻磨刀霍霍，前總統陳水扁父子連番開嗆，韓更可能遭罰50萬。前台北市長郝龍斌痛批：「韓國瑜出訪港澳大陸就像照妖鏡一樣，把民進黨這些興風作浪的妖魔鬼怪都引了出來。」

郝龍斌在臉書發文：「韓國瑜出訪港澳大陸就像照妖鏡一樣，把民進黨這些興風作浪的妖魔鬼怪都引了出來。先是蔡英文不顧自己出訪的外交場合隔海開罵，接著民進黨政府宣稱打算罰款、制定「韓國瑜條款」加強管制。就連陳致中都不甘寂寞，要控告韓國瑜外患罪。」

並進一步質疑：「只是不知道，前行政院長謝長廷訪港時同樣是中聯辦接機、還是大陸全國政協副主席設宴款待，小英要不要先把謝長廷撤職查辦，跟著把自己身邊和大陸有過接觸的人查乾淨了，以杜絕所謂一國兩制毒草蔓延？」

「民進黨這些瘋狂抹紅抹黑的無謂舉動，不過就是發現期待兩岸和平穩定、經貿交流提升的最新民意已經勢不可擋，所以趕在2020政權再次輪替之前，試圖用手中僅存公權力，卡死包括韓國瑜在內所有地方首長城市交流空間，不給你任何讓人民發財、幫農漁民找活路的機會，把台灣民眾禁錮在鳥籠之中，藉著炒作仇中恐中的恐懼心理，幫自己台獨路線鋪路，絲毫不顧人民死活。」郝龍斌痛批道。

郝龍斌火力全開砲轟：「也難怪，同樣是出訪，韓國瑜是去賺鈔票，蔡英文是去拚選票。蔡英文既然決心要當撒幣的凱子，又怎麼可能容忍禿子幫人民拚訂單、拚經濟？只是針對性做法接踵而至，硬要戴人賣台的紅帽子，這種賣台神主牌的老把戲都玩了快三十年了，民進黨還不膩嗎？還想把人民當傻子嗎？」

(中時電子報)