動保處表示，經由「TAS浪愛滿屋計畫」認養出去的犬貓，3年內都可以享有動物之家「VIP優惠」。（動保處提供）

名叫「琥珀」的臘腸狗年邁又缺牙，更曾進行乳腺瘤切除手術，就是在「金吉旺」幸運地找到了寵愛他的主人。（動保處提供）

動物之家訓犬師將訓練融入在遊戲中讓狗狗快樂受訓。（動保處提供）

動物之家明星犬MoMo有禮貌乖乖坐好不亂跑。（動保處提供）

為響應零撲殺政策，台灣各處動物之家內的犬貓收容數量呈現大爆滿狀況，為降低收容所負擔，北市推出「TAS浪愛滿屋計畫」，招募民間團體及商家，透過商家的櫥窗空間，協助推廣動物之家的犬貓認養，今年已累計有9家簽約團體或商家加入，為動物之家收容的犬貓拓展找家的管道。動保處28日舉辦毛孩認養宣傳記者會，推出各簽約商家的獨家認養嫁妝，希望吸引民眾至簽約商家踴躍認養。

動物零撲殺政策2017年上路，導致收容所無力收容，北市動保處為此積極推廣「TAS浪愛滿屋計畫」，讓收容的犬貓從動物之家走入寵物店，民眾想認養流浪動物不需要特別跑到動物之家，在鄰近的寵物店就能找到有緣的毛孩。動保處表示，今年透過計畫已經送出27隻犬貓，去年也有成功替31隻流浪動物找到新家。

動保處補充，不同的簽約商家有不同的優惠，例如「中圓寵物信安店」，不僅教導飼主正確飼養概念，更不遺餘力地協助送養多隻動物之家貓咪，讓他們找到幸福；「金吉旺」雖為寵物販賣業者，但對於流浪動物依舊抱持著關懷之心，日前動物之家一隻名叫「琥珀」的臘腸狗年邁又缺牙，更曾進行乳腺瘤切除手術，就是在「金吉旺」幸運地找到了寵愛他的主人；「逗貓坊」則是提供溫馨、溫暖的貓咪住宿及安親環境，使動物之家的緊張貓咪「鰲拜」能以最輕鬆、自在及活潑的方式，讓大家看到牠的可愛，也因為這樣成功擄獲了新主人的芳心。

動保處表示，經由「TAS浪愛滿屋計畫」認養出去的犬貓，3年內都可以享有動物之家「VIP優惠」，除了動物之家的好康以外，簽約商家們更額外提供認養嫁妝，回饋給在店內愛心認養的民眾，鼓勵大家多多以認養的方式，幫助這些曾經流浪街頭的毛孩重回家庭。

(中時 )