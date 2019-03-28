新竹市長林智堅（左二）27日參訪與竹市有深厚連結的全球半導體微顯影製造設備龍頭「艾司摩爾ASML」全球總部。（新竹市政府提供）

林智堅參訪「艾司摩爾ASML」全球總部，一抵達就看到園區升起台灣國旗，讓市府團隊非常感動。（新竹市政府提供）

新竹市長林智堅以拚經濟好生活為主軸率團訪問荷蘭，27日參訪與竹市有深厚連結的全球半導體微顯影製造設備龍頭「艾司摩爾ASML」全球總部，也與艾司摩爾台灣員工溫馨會面交流，未來希望引進更多國際科技產業進駐竹科X。

林智堅此次是在艾司摩爾銷售營運處長Paul Luehrmann、企業傳播組長Monique Mols的接待下，參觀半導體晶圓的製程，以及該公司極紫外光上領先全球的技術，由於艾司摩爾2018年底進駐竹科X園區成立台灣總部，雙方也針對兩地產業資訊進行深入交流。

Paul Luehrmann指出，艾司摩爾為全球最大半導體微顯影製造設備供應商，協助半導體業者開發各類資訊科技產品、行動通訊及物聯網等產品晶片，在微影設備市場的佔有率達80％以上。

由於新竹科學園區是全球半導體重鎮，艾司摩爾的最新設備都是送往新竹市，也因此該公司全球員工2萬5000人中，有10％是台灣人，台灣分部更是荷蘭以外全球最重要的據點，雙方有非常深厚的產業連結。

林智堅指出，艾司摩爾是新竹市在半導體產業上非常重要的合作夥伴，其台灣總部也於去年起進駐竹市，此次率團隊造訪，除了解艾司摩爾在半導體微顯影設備製造的領先技術，也透過交流進一步強化雙方在產業上的連結。

林智堅之後也與在艾司摩爾台灣員工會面交流，他說，恩荷芬市與新竹市非常相像，面積與人口數相近，且同是科技人口稠密的智慧城市，這次出訪主軸之1為產業交流，盼與國際科技城有更多互動。

他說，一抵達就看到園區升起台灣國旗，讓市府團隊非常感動，台灣在外交處境上較為艱困，但因為有勤奮的年輕朋友在全世界各個角落奉獻專業，增加台灣在國際上的能見度，員工中更有不少來自竹市，也讓他感到分外親切。

(中時 )