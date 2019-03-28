本月LME鎳價維持在每噸1.3萬美元附近，仍高於上月水準，不鏽鋼上游成本增加逾新台幣1千元。不鏽鋼業者華新麗華率先開出不鏽鋼盤價，每公噸續漲1千元，預期上游大廠燁聯(9957)、唐榮(2035)4月亦可望以平高盤開出，有利相關業者第二季業績比首季增長。

國際LME鎳價近半個月來盤整，近來現貨價每公噸約為1.3萬美元，仍高於上月的平均成本逾400美元，原料成本每公噸增逾新台幣1千元，目前市場買氣則平緩，因此預期4月內銷不鏽鋼價開平高盤的機率較高。

今年以來，國際鎳價反彈上揚，不鏽鋼價於2月正式翻揚，隨著鎳價續漲，不鏽鋼上游燁聯3月不鏽鋼內外銷價再度開高盤，為連續第二個月開漲，另一大廠唐榮3月盤價亦同步再開高。

不鏽鋼價本季觸底反彈；燁聯2月不鏽鋼價翻揚，內銷價每公噸漲2千元。燁聯再全面調漲3月不鏽鋼內外銷盤價，其中300系大宗產品內銷價每公噸大漲3500元，外銷價每公噸也大漲120～160美元，為連兩個月調漲價格。

不鏽鋼上游廠漲價後，市場買氣平緩，但業者仍可受惠漲價；下游的允強(2034)、彰源(2030)等亦可望逐步漲價，將挹注第二季營運，優於首季。

(時報資訊)