《大陸金融》陸期日收盤多數品種齊跌 15:232019/03/28 時報資訊 【時報-外電報導】 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 據經濟參考報報導，大陸期市3月28日日間盤收盤多數品種下跌，滬鋅漲1.19%，燃油、PVC、瀝青、滬鋁等品種上漲。菜籽跌8.60%，纖維板跌7.94%，乙二醇跌4.18%，甲醇、菜粕、菜油、橡膠、豆粕、豆二、紙漿、棕櫚、塑料、鐵礦石、聚丙烯等品種均下跌。 (時報資訊) #大陸 #收盤 推薦閱讀 蔡英文暴衝 新華社畫紅線 04:102019/03/24 財經 不爽歐盟淘汰棕櫚油 大馬威脅棄購歐戰機向陸買 11:312019/03/25 財經 《大陸金融》人才租賃住房REITs產品，海南大陸首發 14:312019/03/25 財經 港股收盤重挫590點 17:142019/03/25 財經 人民幣兌美元收盤貶17點 17:172019/03/26 財經 港股收盤微彈43點 成交一個半月最低 17:162019/03/26 財經 佳邦現金減資＋配息 股東每股抱回1.3元 17:182019/03/26 財經 體現台商「特殊內資」定位 04:092019/03/27 財經 （博鰲亞洲論壇）李克強：新措施必是台商所盼 20:162019/03/27 財經 前CIA局長談陸對美三大威脅 坦言準備不夠 13:262019/03/28 財經 也許您會感興趣 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。