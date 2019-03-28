據經濟參考報報導，大陸期市3月28日日間盤收盤多數品種下跌，滬鋅漲1.19%，燃油、PVC、瀝青、滬鋁等品種上漲。菜籽跌8.60%，纖維板跌7.94%，乙二醇跌4.18%，甲醇、菜粕、菜油、橡膠、豆粕、豆二、紙漿、棕櫚、塑料、鐵礦石、聚丙烯等品種均下跌。

(時報資訊)

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