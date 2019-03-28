（圖說：LINE BANK籌備處執行長黃以孟 圖：劉季清攝）

LINE 28日舉辦2019年年會LINE CONVERGE，外界關注LINE向金管會申請純網銀執照的進度，LINE BANK籌備處執行長黃以孟28日在會中首度透露LINE BANK未來將會有的幾項功能，包括機器人理財平台、針對年輕族群建立個人信用評等，同時也將成立LINE BANK專屬的AI實驗室，期望可以提供未來LINE BANK用戶最佳的金融服務，更希望培養出台灣第一支本土的金融獨角獸。

黃以孟表示，LINE服務已深入台灣民眾的生活中，「在LINE的生態圈中，有很多商店、有人開電影院（LINE TV）、有各式各樣的服務，但就缺了一家銀行。」黃以孟表示，對於在現有的環境中，用戶仍有許多金融服務的需求未獲得滿足，LINE將以創新思維與技術實力，降低金融門檻，讓全民都能享受到普惠金融的便利。

黃以孟舉例，目前多數人都有多本存摺，LINE Bank希望建立一個開放銀行（Open Banking）的平台與所有銀行對接，讓用戶只需開立一個銀行帳戶就能完成存款、消費金融、保險、基金投資等整合服務。

又例如，黃以孟表示，目前量身訂做投資組合的金融服務動輒50萬美金起跳（約合新台幣1,500萬），未來透過機器人理財平台，一般用戶可能只要支付5美金（約合新台幣150元）就能購買一單位的量身訂製投資組合，隨時掌握自己投資組合的每個標的。LINE Bank也計劃為信用記錄較不足的社會新鮮人、年輕族群建立個人信用評級，讓小額信貸可以普惠年輕族群，自己為自己打造信用分數。這些創新服務將與LINE平台深度結合，以方便熟悉的介面更流暢地與用戶的每日生活緊密連結。

黃以孟指出，接下來會成立LINE BANK專屬的AI實驗室，並一方面持續擴編台灣團隊，預計今年底前可望延攬科技、金融、資安、AI、大數據等相關專才超過百位。

(工商 )