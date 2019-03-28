大陸國防部28日下午舉行例行記者會，大陸國防部新聞局局長、國防部新聞發言人吳謙回應美國可能出售給台灣F-16V戰機時，吳謙稱，「統一是歷史大勢，是正道。台獨是歷史逆流、是絕路。一個中國原則是兩岸關係的政治基礎。」

有媒體向吳謙提問，指近期美台軍事往來頻密，美國可能會向台灣出售F-16V戰機，加之近期美國雙艦過航台灣海峽，美國國務卿蓬佩奧也表示，未來可能會有更多的行動執行台旅法，吳謙回應，「世界上只有一個中國，大陸和台灣同屬一個中國。中華人民共和國是中國的唯一合法政府，中國的主權和領土完整不容分割。這是我回答你這個問題的前提和基礎。」

吳謙也稱，注意到美方最近在台灣問題上「搞了一系列動作」，「無論是售台武器，還是軍事聯繫，我們都堅決反對。」

吳謙表示，「台灣問題是中國的內政，事關中國核心利益和中國人民民族感情，不容任何外來干涉。一個中國原則是公認的國際關係準則，也是中美關係的政治基礎。任何破壞一個中國原則的言論和行為，都無異於在動搖中美關係的根基，都不符合中美兩國的根本利益，也是非常危險的。」

他還稱，「我們還注意到島內一些人的分裂謬論，對此我想強調：統一是歷史大勢，是正道。」，他指台獨是歷史逆流，是絕路。「一個中國原則是兩岸關係的政治基礎。台灣前途在於國家統一，台胞福祉繫於民族復興。煽動兩岸對抗、妄圖挾洋自重的人和勢力不明大義、不得人心。」

吳謙也提到，「祖國必須統一，也必然統一」，「我們願意以最大誠意、盡最大努力爭取和平統一的前景，但針對外部勢力干涉和台獨分裂分子活動，我們將採取一切必要措施，堅定捍衛國家主權和領土完整，堅定維護台海地區和平穩定。」

(旺報 )