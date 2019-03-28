「民生小吃店」抽驗的小豆干切片，檢出防腐劑苯甲酸0.89g／kg，不符規定。（馮惠宜翻攝）

台中市食安處28日公布清明年節食品抽驗結果，調味豆干、粿類等8類165件祭祖常見食品其中2件豆干檢出防腐劑超標，檢出違規豆干分別為分別為「美味雞腿燒鴨王」的大黑干，以及「民生小吃店」小豆干切片，皆已要求下架並依規定裁處。

台中市食品藥物安全處日前派員前往全市生鮮賣場、傳統市場、烘焙食品行與雜貨商店等處，抽驗28件未調味豆干、18件粿類、24件麵龜壽桃、22件蘿蔔糕、19件麵腸素肚、18件潤餅皮、20件生鮮魚類與16件家禽肉品，總計抽驗共165件祭祖常見食品，檢驗項目包括防腐劑、著色劑、甲醛、動物用藥等。

這次檢出違規豆干分別為「美味雞腿燒鴨王」的大黑干，其防腐劑苯甲酸為0.89g／kg，超過限量標準之0.6g／kg，不合規定，已立即通知販售場所產品下架、不得販售，並將此案移請雲林縣衛生局後續調查。

另一件則為「民生小吃店」抽驗的小豆干切片，檢出防腐劑苯甲酸0.89g／kg，食安處已約談上游業者釐清來源，因違反食安法第18條規定，將依規裁罰3萬元以上300萬元以下罰鍰。

食安處說明，部分業者往往會添加防腐劑於食品延長保存時間，防止腐敗變質，這次違規產品檢出的苯甲酸為食品用防腐劑，過量食入可能對腸胃道引起刺激不適或胃痛，並對肝腎產生負擔影響健康。

食安處呼籲，食品製造業者應善盡自主管理責任，務必遵守法規合法正確使用食品添加物，以免違法受罰；也提醒民眾選擇信譽良好商家購買食品、留意店家作業場所是否清潔衛生，確保購買食品衛生安全。

(中時 )