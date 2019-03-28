F-22「猛禽」戰機大象漫步

24架F-22「猛禽」（Raptor）戰機26日大集合，在阿拉斯加州安克拉治（Anchorage）的愛爾門道夫空軍基地（Elmendorf Air Force Base）進行大象漫步，凸顯了似乎大有改善的維修力，以及正在脫胎換骨的部署戰略。

據《國家利益》（The National Interest）與《航空家》（Aviationist）網報導，除了這24架F-22戰機外，另有1架E-3「哨兵」式（Sentry）空中預警機，以及1架C-17「全球霸王」（Globemaster）運輸機也參加了演練。

在這場於阿拉斯加州舉行，為期兩星期的「極地力量」（Polar Force）大規模演習中，F-22飛行中隊不僅展現了前線部署力，也秀出壓倒性的空中戰力。

當天出動的F-22大約佔了第3聯隊戰機的1/2，而該聯隊在2018年末時，只有42架「猛禽」。

在去年10月颶風肆虐前，佛羅里達州汀道爾空軍基地（Tyndall Air Force Base）有兩支飛行中隊，其中之一是身為訓練單位，擁有31架F-22的第43戰機中隊。而另一支則是身為前線戰鬥單位，擁有24架「猛禽」的第95戰機中隊。但該基地慘遭颶風蹂躪後，美國空軍便將當地的55架F-22分散到其他基地，而愛爾門道夫空軍基地至少從第95戰機中隊手裡接收了其中6架。

美國空軍只有183架F-22戰機，其中約120架為戰鬥型，擁有最新型的軟體與武器，並分為5支前線戰鬥中隊。由於每支中隊至少要有24架戰機，美國空軍始終沒有足夠的「猛禽」來裝備6支中隊。

(中時電子報)