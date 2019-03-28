丫頭（詹子晴）去年投資副業開手搖飲店「不要對我尖叫」，短短一年內在香港、北京、廈門與菲律賓拓展至18家店外，她表示，台灣手搖飲聞名全世界，日前還接獲日本關西美食展的邀約，還寫日文信找他們去參展，「剛開始還以為是詐騙集團，後來又接獲邀約，才知道我們的飲料是最好喝」，有日本廠商輾轉得知，還特地找上門跟她談代理，讓她覺得很感動。

ㄚ頭與友人一起合夥投資飲料店，對於理財有一套的她，負責掌管最令人討厭的財務部份，她表示，自己以前也打過工，看到老闆沒下班都不敢回家，而現在自己當上老闆，她也很能體恤員工心情，「該給員工一定給，股東亂花錢『沒這回事！』」。

日前納豆經營的「燒肉王國」，被店租壓垮而收攤，對此丫頭也說「納豆是很認真學習的前輩！」她認為「店租是很大問題！」她透露，自己手搖飲店在東區的店租每個月就要15萬元，加上三家直營店以及總公司員工，每個月光是人事成本就要一百萬，幸好她手搖飲店走平民風，才能支撐住每個月的人事成本壓力。

去年與男友王惟立復合，被問到何時結婚？她表示：「隨時都可去公證」，但今年內還有其他副業要開，所以現階段打算全力拼事業，至於終身大事則得等副業穩定後再說！

(中時 )