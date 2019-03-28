自動化廠—台達(2308)宣布將於德國「2019漢諾威工業展」中，以「數位化、可視化、高度整合的智能工廠」為主題，推出涵蓋工廠設備、製程、產線、能耗的全方位智能工廠解決方案。

台達在此次展會針對先進智能設備的機台開發需求推出新一代系統整合軟體DIAStudio，為機台和系統整合常用的可程式控制器(PLC)、人機介面(HMI)、伺服驅動系統、變頻器等，提供一體化選型設定軟體工具，在單一平台上為客戶完成產品選型、PLC程式編程、產品參數設定、機台調機與HMI規劃，簡化並加速系統開發流程，提高便利性，為客戶節省時間和人力。

台達新一代高階工控產品與軟體亦持續展現台達智能製造整合實力，包括首次發表、預計於年底上市的PLC-Based運動控制器DXMC系列，應用CODESYS運動控制平台，現場搭配台達工業機器人進行動態展示，展現友善的編程介面和高效的運動控制性能；全新系統整合軟體DIAStudio為控制、驅動等產品提供一體化選型設定軟體工具，可簡化並加速系統開發流程，節省客戶的時間和人力。

台達以大型電視牆呈現數位可視化工廠監控方案，結合機台聯網、生產設備資訊收集、製造可視化管理平台、以及廠務設備和工廠能耗等資訊監控方案，實現整廠自動化、數位化、可視化的一體監控管理，來賓可親身感受智能工廠的控制中心現場、以及工業4.0和智能製造帶來的製造變革。

台達機電事業群總經理劉佳容表示，台達專注投入發展智能製造後，一路從生產設備、製程到整廠，逐步導入自動化、智能化方案，並憑藉自身工廠的成功經驗幫助客戶實現設備和製造相關的智慧升級。以台達可程式控制器(PLC)智能製造示範產線為例，全面智能化後內部期望未來能達到產能提升約70%、生產使用面積減少約35%、直接人力人均產值提升3至5倍等目標。

台達亦展示CODESYS運動控制方案快速編程、可搭配EtherCAT高速網路應用的特色，並首次發表PLC-Based運動控制器DXMC系列，提供標準主機型和觸控面板型(7吋/10吋)二款機種。DXMC系列同稍早上市的PC-Based運動控制器AX864E系列，均可應用CODESYS運動控制平台進行編程，支援EtherCAT、Modbus、OPC UA等高速運動通訊，實現最多32軸(標準主機型)/8軸(觸控面板型)控制。

(時報資訊)