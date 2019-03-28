《國際金融》野村擬裁員百逾名，多數是歐洲業務員工 15:402019/03/28 時報資訊 【時報-外電報導】 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 由於海外獲利不易，野村控股擬裁減100多名海外子公司的交易員，其中大部分為歐洲業務員工。(編輯整理：莊雅珍) (時報資訊) #業務 #員工 推薦閱讀 中市勞工局助被資遣員工無縫接軌新職場 降低失業衝擊 12:462019/03/24 財經 人行行長易綱：鼓勵銀行業金融領域引入外資 16:342019/03/24 財經 富邦金擴大招募海外MA 首度提供韓國研習機會 10:032019/03/25 財經 《興櫃股》信實保全27日登興櫃，每股參考價為35元 15:232019/03/25 財經 義大利官員：還有兩個歐洲國家將加入一帶一路 16:432019/03/26 財經 歐盟通過新版權法 將影響谷歌 臉書商業模式 23:022019/03/26 財經 臺灣企銀員工持股信託簽約上路 14:012019/03/27 財經 臺灣企銀員工持股信託開辦 入會率9成5 04:092019/03/28 財經 《金融股》公股行庫頭香，台企銀員工持股信託開辦 07:442019/03/28 財經 《電腦設備》事欣科北美營運擴增，延攬2大將強化戰力 07:452019/03/28 財經 也許您會感興趣 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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