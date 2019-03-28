台灣鋼鐵集團旗下螺絲螺帽廠久陽精密（5011）去年受惠開拓新市場與產品結構優化，2018年營收重回新台幣10億元以上，達12.33億元，較2017年成長38.23%，創近15年新高，並轉虧為盈，每股稅後盈餘（EPS）1.31元。今年預計以三大動能加速營運成長，展望持續樂觀。

久陽表示，近二年公司積極投入新設備投資與產能擴充，在提升製程技術及開發新產品效益發揮下，產品結構優化，較高毛利的10.9級和內六角螺絲比重提高，拉升平均售價（ASP），並激勵去年平均毛利率大增近10個百分點，達13.5%。此外，公司過去的主力銷售市場幾乎以歐洲為主，去年成功將業務延伸至美洲市場。雙引擎啟動，推升公司整體營收與獲利向上。

展望今年，久陽董事長孫正強表示，除持續擴建增添設備，開發並提升更高等級產品，如12.9級的螺絲產品比重外，並透過強化集團資源整合，由同屬台鋼集團的久陽與榮剛、精剛展開密切合作，開發特殊材料高附加價值產品，例如風電用螺栓等，以進一步拉高產品平均單價和毛利率。此外，趁中美貿易戰火延燒，久陽將加速滲透美國市場，期望達到歐洲和美洲市場各五成的營收佔比為目標。在三大營運成長動能推升下，公司對今年營運展望審慎樂觀。

久陽今年前2月營收1.95億元，比去年同期增長25.71%。

根據市場研究機構Technavio預測指出，受惠景氣溫和成長，企業獲利穩健帶動資本支出增加，全球扣件產業至2023年產值估計將達12.35億美元，2018-2023年的複合成長率可達7.89%，有利推升螺絲螺帽整體需求。

(時報資訊)