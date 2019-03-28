立委王定宇：潛艦構型將採「X尾舵」3.0B版 18:102019/03/28 中時 呂昭隆 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 立委王定宇臉書貼文。圖王定宇臉書 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 民進黨立委王定宇在臉書貼文，指潛艦國造構型將採「X尾舵」的3.0B版。 王定宇在臉書說，今天上午主持「潛艦國造進度專案報告」，採取最高等級秘密會議進行，除與會人員簽署保密文書外，會議室在昨天、今天會議前，都由國會資安人員進行檢查，會議圓滿結束。 他說，可以跟國人報告的是，台灣自製潛艦終於邁進一大步，從「合約設計」階段，正式進入「細部設計」階段，構型將採「X尾舵」的3.0B版，可望在2024年3月，首艘潛艦下水。 (中時 ) #潛艦 #王定宇 推薦閱讀 蔡放手 黃曙光主導潛艦國造 04:102019/03/25 軍事 新聞透視》潛艦國造 睜隻眼閉隻眼 陸還未出手 04:102019/03/25 軍事 軍火界質疑 造價貴到不合理 04:102019/03/25 軍事 王定宇稱酒駕沒腦 朱學恒酸：民進黨愛用ㄟ 15:262019/03/26 軍事 民進黨台南立委初選 12人領表 王定宇、郭國文今登記 17:052019/03/26 軍事 陸核潛艦多久能趕上美軍？媒體：至少30~40年 23:232019/03/27 軍事 國防部長：首艘潛艦預訂113年下水 14:012019/03/28 軍事 也許您會感興趣 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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