民進黨立委王定宇在臉書貼文，指潛艦國造構型將採「X尾舵」的3.0B版。

王定宇在臉書說，今天上午主持「潛艦國造進度專案報告」，採取最高等級秘密會議進行，除與會人員簽署保密文書外，會議室在昨天、今天會議前，都由國會資安人員進行檢查，會議圓滿結束。

他說，可以跟國人報告的是，台灣自製潛艦終於邁進一大步，從「合約設計」階段，正式進入「細部設計」階段，構型將採「X尾舵」的3.0B版，可望在2024年3月，首艘潛艦下水。

(中時 )