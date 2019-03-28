國家通訊傳播委員會（NCC）昨下午開記者會，公告重罰《中天新聞台》百萬元，NCC對單一新聞台做出7種處分，創下歷史紀錄，理由是大批閱聽觀眾檢舉。對此，總統府副秘書長羅智強發文表示，「中天愛播多少韓國瑜新聞，自有收視率考量，輪得到政府説三道四？妳蔡英文選總統時，三民自天天播了妳多少新聞？」。

羅智強今在臉書發文表示，「播太多韓國瑜新聞，也成了開罰中天100萬元的理由。妳蔡英文去向鄭南榕下跪吧！100％的言論自由，到了民進黨手上，連狗屎都不如！」羅認為，2014年柯文哲選台北市長時，「綠營媒體播了柯文哲多少新聞？」當時馬政府如果以電視台播太多蔡英文新聞，或太多柯文哲新聞開出100萬罰單，妳蔡英文還不聯合覺青們，直接把總統府拆了嗎？

他痛批，更好笑的是，中天報太多韓國瑜新聞？那是因為蔡英文、蘇貞昌、賴清德和民進黨全黨上下聯合起來照三餐罵韓國瑜，中天能不報導嗎？那要不要先罰蔡英文等人各100萬元，罰你們「罵出太多韓國瑜新聞」？

羅智強舉神學家馬丁·內莫勒的名言，「當納粹逮捕共產黨員時，我沒有說話，因為我不是共產黨員。當納粹逮捕社會民主黨員時，我沒有說話，因為我不是社會民主黨員。當納粹逮捕工會主義者時，我沒有說話，因為我不是工會主義者。當納粹逮捕猶太人時，我沒有說話，因為我不是猶太人。他們逮捕我時，沒有任何一個人可以抗議」。顯然對NCC的霸道作為，極為不滿。

「九合一敗選後的蔡英文，納粹化的面容愈來愈清楚。所有異音，一概用假消息做為打撃的藉口，想要創造的就是實質的獨裁」。民進黨東廠政府的算計很簡單，今天可以用重罰封中天的口，明天就可以用重罰封東森、封TVBS的口，如果我們都不抗議。最後東廠政府用割喉刃封我們的口時，就再也沒有人可以抗議！

(中時電子報)