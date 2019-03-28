警方移送太子廟幫10多名成員。(曹婷婷翻攝)

28歲陳姓男子在台南市永康區、仁德區一帶吸收小弟組成「太子廟幫」，對外自稱「竹聯幫聖堂」台南分堂堂口，前年底每月強行向3、4家燒烤店、小吃店強收1萬元「租金」，若店家不服就砸店，永康警分局跟監長達1年，昨天逮獲陳男等14名成員，依違反組織犯罪防制條例、刑法殺人未遂、妨害自由、恐嚇及傷害等罪嫌，移送台南地檢署偵辦，檢察官聲押中。

警方指出，陳男為仁德人，因地緣關係以「太子廟幫」自封名號，吸收同庄頭年輕小弟，盤踞在永康、仁德地區，每個月一次向店家索取保護費，每次約1萬元，只要有業者不乖乖付錢，陳男就唆使小弟砸店破壞，達到恐嚇目的，讓業者無法做生意。

永康警方去年初接獲民眾報案後，隨即成立專案小組，經過長達一年跟監、搜證，昨日上午結合第一、第五、歸仁分局及刑大、保大，計動員90名精銳警力，分持拘票13張、傳票11張及搜索票12張，兵分多路在永康、仁德、東、安平區及高雄等地區出擊，針對「太子廟幫」堂口據點攻堅，幫派成員來不及在睡夢中驚醒遭逮。

警方除了徹底瓦解「太子廟幫」相關組織脈絡外，並在各處搜索據點，起獲包括作案用球棒、西瓜刀、行動電話、毒品吸食器及殘渣袋等贓證物，全案訊後，依違反組織犯罪防制條例、刑法殺人未遂、妨害自由、恐嚇及傷害等罪嫌，移送台南地檢署偵辦，檢察官聲押中。

(中時 )