在浪Live擁有近二十萬粉絲的劉玉婷，是浪Live平台上數一數二實力與人氣兼具的音樂主播，更是唯一一位每次在浪Live每個月競爭激烈的「金曲歌手爭霸戰」中，能夠搶進前十名的主播。

浪Live雙聲歌姬_劉玉婷

此次單曲與全才音樂人Haor許書豪合作，兩人用國語歌曲元素結合「新台語」的歌詞與演唱方式，呈現出歌曲的多元且更具挑戰性！而劉玉婷也以自已的失戀故事作為創作靈感，自告奮勇地首度挑戰歌詞創作。

這首「一冬一工」正代表著你離開的每一天都像一年那麼長，也讓玉婷唱出心中最痛、最深刻的愛情。獨家與iM短影合作推出的【＃一冬一工】活動話題，搭配特效美不勝收，已經成為平台上超熱門的拍攝話題。浪Live 「LoveInLive女聲力量」第二波強打由劉玉婷所演唱的《一冬一工》，於3月29日正式數位發行。

一冬一工單曲封面

劉玉婷的音樂之路並非一路順遂，她是如何接觸直播，從不曉得該如何與粉絲互動，到擁有近二十萬名粉絲，請鎖定4月號愛女生雜誌認識浪Live雙聲歌姬「劉玉婷」！

四月號愛女生雜誌

(時報周刊)