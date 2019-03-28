為理解社會新鮮人的求職意向與工作觀，《Cheers》雜誌連續執行14年「新世代最嚮往企業調查」，每年公布由超過3,000名大學與研究所應屆畢業生填選的前100名嚮往企業。對即將出社會的八年級年輕人來說，誰才是理想頭家？

今年創立滿30年的誠品拿下本屆冠軍，是繼2017年後二度奪魁，且是藝術與人文、教育、社會科學及農、林、漁與獸醫四大領域學生心目中的最嚮往企業。第2至10名依序為Google台灣、台積電、長榮航空、鴻海、宜家家居、台灣無印良品、統一企業、中華航空與長庚醫療財團法人。

統計近3年的調查結果，7家企業連3年都在「新世代最嚮往企業調查」Top10，包括誠品、Google台灣、台積電、長榮航空、鴻海、統一企業與中華航空。

《Cheers》雜誌歸類之全台20大行業別來區分，在AI持續引領風潮的趨勢下，科技製造業共19家企業進入百名榜，最受社會新鮮人青睞。其次為媒體文化業與醫療生技業，各11家入榜，再次為百貨零售批發業，共10家企業名列前100。

《Cheers》雜誌也歸納今年的調查結果，由以下5個觀察重點，分析這些企業搶占社會新鮮人心占率的關鍵，並紀錄年輕世代的工作觀變化。

觀察1：新鮮人透過企業臉書了解職缺，網路成重要搶才戰場

《Cheers》雜誌今年的調查發現，新世代在思考畢業後首份工作時，更注重「企業聲望及品牌」（9％），占比較去年提升3.5％。在了解企業資訊的管道上，「企業官方網站」、「企業徵才活動」所獲的積分都下滑，反倒是「企業臉書或群組」的積分微幅提升。面對習慣數位化、互動式閱讀的數位原住民，企業若想延攬年輕新血，無論是宣傳管道或溝通語言，都得與時俱進。

觀察2：尋職期縮短，5成8新鮮人期待首份月薪高過30K

站在校園與職場的銜接點上，《Cheers》雜誌調查發現，準社會新鮮人求職的徬徨與摸索期縮短，11.7％在畢業前就已找到工作，占比較2018年提升3.9％，且高達55.7％的受訪者認為自己能在未來1～3個月找到工作。

既然找到工作的難度降低，新鮮人自然對勞動條件抱持更高的期待。今年元旦起，基本工資調漲為月薪23,100元，不但終結22K的低薪魔咒，也讓新世代對於首份工作的待遇期望提升。統計指出，36.5％的新鮮人對首份工作的期望待遇為每月25,001～30,000元，26.8％則期待自己一出社會就能領30,001～35,000元。

這筆帳面上的收入，對務實的新世代來說，顯然舉足輕重。維持去年的趨勢，過半數（50.6％）的受訪者認為「賺錢」是最大的工作意義。相比之下，僅15.8％的年輕人認為工作的主要目的是「實踐自我」。

觀察3：新世代要工作也要生活！工作 VS. 生活的完美比例是1：1

同時，放眼全球化的就業市場，56.8％考慮赴海外工作，並以中國（含港澳）（38.6％）、日本（16.7％）、美國（13.5％）為大宗（圖表4），其中高達55.3％的海外求職理由也是「希望享有高薪」，比去年高出3％，再次凸顯對打破大環境低薪框架的渴望。

但從另一面來看，新世代除了想要賺錢，對於休閒與生活品質的要求也更甚以往。根據調查結果，在年輕人心目中，工作與生活的黃金比例，已從去年的6（工作）：4（生活），下修到今年的5：5，意即工作與生活在質、量上都要達到百分百的均衡，才是最理想的狀態。

觀察4：55.8％新鮮人首份工作不打算做超過2年，為企業留才帶來挑戰

面對企業釋出的徵才條件，舉凡「組織氣氛開放、活潑」、「員工福利佳」、「優厚薪水與獎金制度」、「合理的工時長度」等9個項目，占比都較去年高，唯獨「完整的升遷與培訓制度」的吸引力降低，顯示年輕人更注重有形的、能夠即時到手的工作條件。在他們心中，一份「好」工作除了有樂子、有錢拿，還要能夠好好下班。

至於「完整的升遷與培訓制度」魅力下降的理由，與新世代對畢業後首份工作的承諾不深有關。統計指出，高達55.8％的準社會新鮮人，認為自己第一份工作不會任職超過2年，對企業的教育訓練與留才帶來挑戰。

觀察5：郭台銘蟬聯新世代最尊敬企業家，嚴凱泰與貝佐斯名次竄升

在個別企業家的排行榜中，今年開設Facebook粉絲專頁與[email protected]官方帳號的鴻海董事長郭台銘，蟬聯新世代最尊敬的企業家Top 1。去年底因食道癌逝世的裕隆董事長嚴凱泰，因致力於汽車國造的經營事蹟受大量媒體關注報導，今年排名第8，較去年竄升8個名次。而今年竄升7個名次、排名第10的貝佐斯（Bezos），是全球最大電商平台亞馬遜（Amazon）的創辦人，也是2018年全球富豪榜的榜首（圖表5）。

(中時電子報)