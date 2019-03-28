明基醫(4116)宣布與馬來西亞的LKL INTERNATIONAL BHD集團正式簽訂經銷合約，授權LKL集團經銷BenQ 超音波、手術燈與手術床等產品，全力拓展馬來西亞醫療市場，本月開始陸續出貨，成為今年營收成長的動能之一，更是拓展海外市場的重要里程碑。

明基醫表示，LKL INTERNATIONAL BHD集團40年來一直是業界的領航者，是馬來西亞最大的醫療產品製造商之一，銷售業務經營豐富，在當地市佔率更高達40.5%，除了馬來西亞內銷之外，同時也積極拓展海外市場，外銷世界50多國，是少數於馬來西亞有股票上市的醫材公司。LKL以製造各類型病床起家，這次聯合明基醫主力產品（超音波、手術燈、手術床），將拓展其在手術室設備範圍，在銷售醫院基礎設備上更齊全。

明基醫總經理管新寶表示，這次結盟看準的就是LKL熟悉當地醫療體系與當地政府推動的醫療計畫，多年來已深入當地醫院、醫療中心以及診所，明基醫在超音波與手術燈床的產品符合市場趨勢需求，兩方合作具有互補雙贏的效果。

管新寶表示，秉持著通路先行策略，近年來布局東南亞地區效果顯著，於泰國、印尼、越南等國皆有卓越的成績，這次合作預計在馬來西亞的銷售通路上帶來更全面、根基更深更廣的里程碑，力求在這幾年內，於馬來西亞醫療市場快速拓展市佔率。

據BMI Research研究數據顯示，馬來西亞人均國民生產毛額(GDP)從2010年的8,778美元增長到2016年的9,806美元，預估2020年將可達到13,172美元，2015-2020年年複合成長率達6.2%。在國民可支配所得增加下，帶動當地民眾健康意識的逐漸抬頭，反映在支出上則是逐年增長的醫療支出，2015年人均醫療支出為416.3美元，預估至2020年將達647.5美元，2015-2020年年複合成長率達9.2%，是東南亞各國中成長最為快速的國家之一。

(時報資訊)