南韓《東亞日報》報導，2017年2月在馬來西亞遭暗殺的北韓領袖金正恩的同父異母哥哥金正男的兒子金漢率目前滯留美國。

報導指出，金正男遭暗殺時，金漢率人在澳門，他在反北韓組織「自由朝鮮」(原名千里馬民防衛)的援助下，原本要轉往第3國，但在過境台灣台北的機場時辦手續延誤，故在美國中央情報局(CIA)居中協調下轉赴美國。

該組織的朴代表27日在南韓衛星電視台中透露出此消息。朴代表表示，美國情報當局指出，金漢率當時經荷蘭到了美國，並留在美國生活。

(中時 )