傳金正男遭暗殺後兒子曾過境台灣轉赴美國 16:002019/03/28 中時 黃菁菁 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 南韓《東亞日報》報導，2017年2月在馬來西亞遭暗殺的北韓領袖金正恩的同父異母哥哥金正男的兒子金漢率目前滯留美國。 報導指出，金正男遭暗殺時，金漢率人在澳門，他在反北韓組織「自由朝鮮」(原名千里馬民防衛)的援助下，原本要轉往第3國，但在過境台灣台北的機場時辦手續延誤，故在美國中央情報局(CIA)居中協調下轉赴美國。 該組織的朴代表27日在南韓衛星電視台中透露出此消息。朴代表表示，美國情報當局指出，金漢率當時經荷蘭到了美國，並留在美國生活。 (中時 ) #美國 #金正男 #暗殺 #代表 #北韓 推薦閱讀 美議員提案反一中 挺台喊爽的 04:092019/03/25 國際 北韓恢復緊張 平壤舉行防空演習 20:002019/03/25 國際 美債息曲線倒掛 葉倫：不代表經濟將衰退 23:032019/03/25 國際 博鰲論壇登場 李克強第四度出席 04:092019/03/26 國際 美債息曲線倒掛 葉倫：不代表經濟將衰退 04:092019/03/26 國際 NABE 下調美經濟成長預估 04:092019/03/26 國際 美貿易代表：中國願在關鍵問題上讓步 19:222019/03/26 國際 2020就是要韓國瑜！藍營3議員串聯全台黨代表連署 11:482019/03/27 國際 專家傳真－近期美中貿易戰談判 牽動全球半導體之情勢 04:092019/03/28 國際 父親被金正恩暗殺 金正男之子獲FBI庇護還在世 12:062019/03/28 國際 也許您會感興趣 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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