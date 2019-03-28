「騰雲號」行駛間沿途鳴響氣笛，噴灑蒸氣白煙，轟動一時。（讀者劉容玲提供）

「騰雲號」復刻版蒸氣火車加掛3節載客車廂，每到假日總吸引遊客搭乘。（翻攝網路）

OT營運廠商撤離後，「騰雲號」復刻版蒸氣火車遺留在園區，鐵道迷看了相當不捨。（王文吉攝）

廠商斥資1500萬元，1比1打造等比例的「騰雲號」復刻版蒸汽火車，。（王文吉攝）

「騰雲號」火車頭加掛3節載客車廂，吸引大小朋友體驗乘坐。（王文吉攝）

「騰雲號」蒸汽火車復刻版在東勢客家文化園區行駛多年，最近許多遊客前往搭乘都撲空，附近店家也說，火車去年2月就停駛，停在鐵軌上1年多，任憑日曬雨淋，遊覽車、遊客也少了許多。台中市客委會指出，「騰雲號」為廠商私人資產，委外經營合約已到期，將會積極協調遷移，以利後續整修工程進行。

東勢客家文化園區前營運廠商玉荷堂，斥資1500萬元，1比1打造等比例的「騰雲號」復刻版，並加掛3節載客車廂，2011年9月起在園區開跑，活絡當地觀光。「騰雲號」行駛間沿途鳴響氣笛，噴灑蒸氣白煙，很有清末民初時代的復古氛圍，每到假日總吸引爆滿遊客搭乘。

陳小姐向本報投訴指出，最近帶孩子去都撲空，詢問之下，才知道火車早就不開了。附近居民也說，去年2月營運團隊撤出後，蒸汽火車就停駛了，停在鐵軌上已經1年了。鐵道迷不捨表示，這輛火車是台灣最早的蒸汽機「火車母」騰雲號復刻版，被遺棄真的很可惜。

據了解，蒸汽火車停駛後，玉荷堂有意讓「騰雲號」原地保留，曾開價2600萬元，尋求台中市客委會架構，但官員評估過後，認為開價太高，鐵道也還需斥資整修，未來恢復行駛，還可能變成錢坑，最後不了了之。

台中市客委會主委江俊龍表示，客家文化園區以OT方式委外經營，包括仿「騰雲號」火車頭、載客車廂及鐵軌等都是屬於廠商財產。去年2月底委外經營合約到期後，依契約規定，園區須恢復原狀，因遷移工程浩大，廠商多次來文展延遷移期限，最近已著手進行遷移工程。

江俊龍指出，「騰雲號」觀光蒸汽火車預計4月底遷移完成，後續進行景觀改造工程，未來結合「浪漫台三線」，將會有新的亮點，給市民耳目一新的感覺，請大家拭目以待。

(中時 )