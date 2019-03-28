由於鳳梨產季提前量產，兆豐銀買上萬公斤協助農民。近二年來兆豐銀大量採購農產品協助改善、去化農民產量過剩問題，如今，適逢今年的鳳梨的產季提前，兆豐銀此次特別採購10.6公噸鳳梨，並在28日召開的記者會上以鳳梨為食材，秀出許多鳳梨佳餚。

這二年來，兆豐銀行力挺農民不遺餘力，先後採購了158公噸香蕉贈與客戶、6萬公斤洋蔥、還有30公噸高麗菜，並分送給客戶、同仁及弱勢團體，這次則再以實際行動採購鳳梨幫助農民。

鳳梨有豐富的酵素有助健康，對此兆豐銀行總經理蔡永義表示，鳳梨就是表示「旺」，希望這幾天來兆豐銀行辦理前項業務的民眾，領到鳳梨也可以跟兆豐銀行 一樣多多支持在地農產，讓好運旺旺來，財富也旺旺來。

身為匯銀龍頭的兆豐銀，在力挺農民也「很有感」，由於今年因氣候暖冬，鳳梨產季提前，兆豐銀行特別推出洽辦業務購送鳳梨的活動，透過中華民國果菜合作社聯合社直接向嘉義、屏東等地農民採購10,600公斤鳳梨(約1,060箱)，分送至國內各分行，優先送給臨櫃辦理結匯、開通網路銀行、台灣pay等業務，以及等候開戶的客戶。

此次兆豐銀行為了推廣鳳梨的美味以及多用途，特別在總行的營業大廳，由總行員工餐廳的主廚端出多道鳳梨入菜的美味佳餚，包括鳳梨蝦球、鳳梨木耳湯、辣醬鳳梨魚、泰式鳳梨炒飯、鳳梨苦瓜湯等8道菜，在中午時分邀請現場洽辦業務的民眾一同品嚐，希望發揮鳳梨作為食材的創意，以為農民打開更多銷售提鳳梨的機會。

(工商 )