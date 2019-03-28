新北市三芝衛生所主任蕭秋勇遭周刊報導疑似濫開管制藥物，年領360萬元高額獎金，新北市衛生局找來專家初步查核病歷後，認為蕭秋勇用藥頻率與劑量「尚符醫療常規」，最後以行政管理疏失記申誡1支，並暫停主任職務，等待衛生福利部食品藥物管理署進一步調查。

新北市衛生局統計，三芝衛生所去年開出23057顆悠樂丁、28710顆羅氏利福全、21222顆贊安諾和20064顆使蒂諾斯，而人口規模相近的金山區去年僅開出767顆悠樂丁、843顆羅氏利福全以及1648顆使蒂諾斯，差距多達30倍。

新北市衛生局簡任技正林惠萍表示，衛生局專案小組已於3月20日找來專家實地查核並抽查過去3個月共40份病歷，其管制藥品頻率尚在合理給藥範圍，外部專家初步查核病歷後認為「用藥頻率與劑量尚符醫療常規」。

然而，調查也發現，三芝衛生所的四級管制藥物每天需登載的收支明細數量，不符合規定，蕭秋勇為機關主管，應負行政管理責任，衛生局考績委員會決議予以申誡1次，同時暫停蕭秋勇三芝衛生所主任一職，後續也已移請衛生福利部食品藥物管理署管制藥品審議委員會審議。

(中時 )