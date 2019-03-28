自詡「尊重專業」的台北市長柯文哲被爆出破壞文官體制，將各自有將近20年經驗的觀傳、文化兩局副局長對調職務，新任文化局副局長甚至必須督導繁重的文化資產業務，引發外界質疑與批評；對此，柯文哲今早振振有詞解釋「這沒問題」，這是要利用文化資源推動觀光。不過，派令原本今日生效，兩局甚至連歡送會、送別花束都準備好了，市長室卻又突然下令「暫緩」，讓北市府公務員相當傻眼。

觀傳局副局長陳譽馨到任20年，從觀傳局還是「新聞處」即在單位內服務，文化局副局長李麗珠也已在文化局任職19年，結果兩人突然被調換職務，尤其陳未來要督導文化資產業務，繁重且專業，基層不但認為此舉破壞文官體制，也忽視尊重專業的重要。柯文哲今解釋，台北市有很多文化資源，所以希望用文化資源推動觀光、把觀光跟旅遊做個整合，所以讓很有經驗的長官對調，讓官方旅遊資源整合。

柯文哲今早才對這個人事調動振振有詞說明，加上派令生效日就是今天，觀傳局下午已經準備好花束要歡送陳譽馨，結果3時許卻突然接到11樓市長室通知「暫緩交接」，引發一片錯愕。觀傳局長劉奕霆低調表示，收到府級長官通知，原因是「等待銓敘部職系的問題」；陳譽馨表示靜候通知，李麗珠則未接電話。

北市人事處長程本清表示，觀傳局副局長是新聞職系、文化局副局長則是文化行政，所以要有一些作業程序，例如附上工作職系說明書、工作資歷說明等給銓敘部，因為銓敘部對於公務員要改變職系，會需要一些資料來補充。

這意味這項人事調動有可能被銓敘部打槍？程本清僅說，只是看銓敘部需要哪些資料加以補充，也不是銓敘部主動要求，是市府自己希望程序更完備。

(中時 )