空勤總隊黑鷹直升機實施「空中災援演練」，吊掛水袋滅火」。（王文吉翻攝）

神龍小組成員進行高空跳傘操演。（王文吉翻攝）

空地整體作戰操演任務結束，人員登機撤離。（王文吉翻攝）

陸軍台中新社龍翔營區30日將開放參觀，今日上午進行「全兵力預校」，搶先曝光國軍的武器裝備，包括主力武裝直升機，動態操演則展現精湛戰技。軍方考量新社道路狹窄，呼籲民眾搭乘大眾運輸工具前往，當天上午8點起，開放民眾憑身分證明文件入場。

預校活動首先由直升機蓄勢待發、國軍人形氣偶舞蹈及陸軍樂儀隊精湛的操槍表演揭開序幕，緊接著動態操演登場，包含5款直升機空中分列、空軍IDF、F16戰鬥機衝場、神龍小組高空跳傘、火災空中支援暨人員搜救，以及特戰部隊戰技演練，而壓軸演出的空地整體作戰操演，更展現出國軍的堅實戰力。

此外，在靜態裝備陳展方面，除了國軍現役裝備AH-64E阿帕契直升機 、UH-60M黑鷹直升機、AH-1W眼鏡蛇直升機、雷霆2000、CM33雲豹甲車、拖式飛彈車、多用途橋車等主戰裝備外，更安排現場受邀的新社地區民眾、學校學生參與甲車試乘、火砲試拉及軍事著裝體驗等活動內容，搶先體驗豐富多元的精采內容。

第十軍團指出，3月30日上午8點開放民眾入場，考量新社道路狹窄，籲請民眾多搭乘大眾運輸工具前往，本部已於太原火車站、后里花博展區、花博神岡停車場、洲際棒球場停車場及東勢河濱公園停車場等5處設置免費接駁專車，提醒民眾攜帶證明文件以方便查驗入營。

第十軍團表示，國軍近年積極運用各類活動多面向推展全民國防理念，而營區開放不僅可以拉近軍民關係，更藉由主動接觸的方式，讓民眾看到國軍平日訓練成果。敬邀國人把握機會踴躍入營參觀，各項活動內容精彩可期，相信透過豐富多元的國防饗宴體驗，讓民眾更加了解國防事務，進而凝聚全民國防共識。

(中時 )