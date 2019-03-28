春暖花開出遊趣，來去府城嘗美味、品歷史，兒童節連優惠多！台南市政府觀光旅遊局特別整理連假期間親子遊樂趣處懶人包，到「漁光島藝術節」賞藝文、關子嶺泡溫泉兼看花燈、不插電童玩尋懷舊，還有很多遊樂園、博物館也針對兒童推出免門票的優惠。推薦您台南近期最夯好玩活動與眾多兒童好康優惠，趕快帶著全家大小一起出發台南囉！

漁光島。（台南市政府觀光旅遊局提供）

●離島藝術文化秘境

第二屆 2019年「漁光島藝術節」(3/30-4/21)為期23天的展期結合「兒時回憶」與「自然地景」及「樂園想像」呈現漁光島的過去、現在及未來，以「海島新樂園」為主題，邀請7組藝術家團隊，以漁光島自然地景作為創作畫布，打造10座融合地景的藝術作品。想體驗深度導覽的可參加六日每日兩場的「漁光小旅行」，這麼一處充滿想像力又獨具特色的秘密景點等您來探索。周邊還有全新開幕的「新永華夜市」，2500坪空間400攤美食吃到飽，喜愛台南小吃的老饕們絕對必得來朝聖！

台灣燈會燈組-寶泉橋。（台南市政府觀光旅遊局提供）

●燈會二部曲關嶺夜美麗

台灣燈會來「台南續攤」囉！今年台灣燈會廣受好評，台南市議會特地向主辦單位借展花燈，推出迷你版台灣燈會-「點亮台南『議』起Show」活動(3/15-4/14)，開展後迴響熱烈，戶外廣場設置有長達70米的時光隧道燈廊，包括主燈等近50座花燈點亮後在夜空中絢爛奪目，除了外面2隻超大可愛充氣熊外，更加碼開放參觀議會一樓大廳身高2米6的超大經典泰迪熊布偶。

關子嶺泥漿溫泉。（台南市政府觀光旅遊局提供）

而關子嶺也有新亮點！觀光旅遊局為延續燈節氣氛，將於2019台灣燈會展出的2座台南關子嶺主題花燈移回關子嶺寶泉橋公園、火山碧雲寺前廣場，每日下午6點亮燈，透過花燈光影藝術的雕塑呈現關子嶺的信仰、特色景點、在地美食與全台唯一的泥漿溫泉，讓關子嶺夜間更亮眼。關子嶺溫泉區擁有「名湯+美景+美食」一次滿足，周邊的175咖啡公路上還有著香醇咖啡歡迎賞景品嚐，非常適合旅客在春暖花開的季節到此一遊。

321巷藝術聚落。（台南市政府觀光旅遊局提供）

●童玩文創玩味321

文創PLUS台南創中心-不插電童玩(3/8-4/7) 邀請大人小孩來體驗不插電遊戲的趣味與歡樂。除了套圈圈、翻翻樂、釣磁鐵魚等耳熟能詳的遊戲，更有懷舊創新尪仔標、橡皮筋繩、彈珠、踢毽子等回味童玩，創造一場不插電的兒童歡樂時光。即將閉園整修的321巷藝術聚落，則匯集視覺及表演藝術創作推出「玩味321」村慶活動(3/21-4/7)，聚落內各家推出為期三週精彩的展覽，舉辦大大小小玩味活動，包含廣受歡迎的藝宵合作社等，歡迎民眾參與村慶饗宴，造訪這座城市中的桃花源。

樹谷生活科學館。（台南市政府觀光旅遊局提供）

此外，台南各大觀光景點也推出精彩的兒童連假限定優惠方案！如葫蘆埤自然公園、走馬瀨農場、南瀛天文館、十鼓仁糖文創園區、樹谷生活科學館、江南度假村、國立台灣歷史博物館都有優惠，如清明假期兒童免門票、氣球魔術秀、桌遊等，歡迎大小朋友趁著春暖花開，小手大手童心樂遊台南。

十鼓仁糖文創園區。（台南市政府觀光旅遊局提供）

(中時電子報)