台中市烏日區溪南地區居民多達1萬多人，長期卻缺乏完善公車路網，當地居民要到高鐵搭車或就醫都很不方便，市議員陳世凱28日邀集相關單位會勘，呼籲增闢從霧峰亞大醫院到烏日高鐵站的公車路線，解決民眾交通問題。

住在溪南地區、77歲的林姓民眾說，自己與太太都領有長期處方籤，每隔一段時間就要到醫院拿藥、開立處方籤，無奈住家附近根本沒公車到醫院，只好騎機車就醫，感覺麻煩且危險性較高。

陳世凱指出，溪南地區約有1萬多名住戶且工廠林立，交通運輸量大，至今卻只有281路公車行駛霧峰至台中火車站，且這班公車很早收班，7、8點後幾乎沒車可搭，為便利當地民眾就醫、前往高鐵站搭車或轉乘，呼籲交通局新闢公車路線。

市議員陳世凱（左二）協助爭取烏日溪南地區增闢公車路線，盼提升居民就醫、搭車便利。（林欣儀攝）交通局公共運輸處長陳文政指出，烏日及大里、霧峰地區公車串連確實較少，屬於交通運輸的偏遠路段，經地方爭取，同意增闢從亞洲大學經烏日溪南、高鐵站至烏日林新醫院的公車路線，並依審議程序辦理、公告公車業者申請，最快盼能趕在年底前上路。

(中時 )