明道大學「青農助耕團」28日成軍由副校長周建明（右）主持授旗。（鐘武達攝）

農業缺工嚴重，明道大學農業公費專班與來自東南亞國家的國際學生為幫助在地有機稻農除草，28日成立「明道青農助耕團」並由副校長周建明授旗啟動，助耕團不僅帶著專業，更配置2輛8軌道水田驅動除草機當助手 ，除草效率要比一般人工快了30倍。

計畫主持人明道大學應用科學院長劉程煒表示，彰化縣目前有機稻田面積約100公頃，因生產過程田間除草的勞力支出相當高，要如何降低成本，是當務之急。明道青農助耕團將由學校免費提供機器與專業操作人員，協助鄰近鄉鎮有機稻農提升生產效率及品質，並吸引在地農民轉型投入有機栽培。

劉程煒說，明道大學現有20公頃有機稻田，1年2作，人工除草花費就要超過120萬元，如改用8軌道水田驅動除草機，包括人工、維修、油料不會超過10萬元，降低的成本看得見，尤其是8軌道水田驅動除草機效率高，1部機器就相當於30個工人。

周建明指出，「明道青農助耕團」將利用課餘出團幫助有機稻農除草，他們也將透過操作大型農機具、整地作業，累積實作經驗 。大北斗地區的有機農戶如有需求，都可提出申請。

(中時 )