許多年輕人嚮往當網紅YouTuber，文淵閣工作室推出新工具書，內藏101個爆紅秘技。（廖肇祥攝）

網紅當道，甚至帶動了社會輿論，有鑑於許多年輕人想要以YouTuber當作職業，卻對於入門工具不熟悉，或對業界生態生疏，埔里地區有工作室出版了「我也要當YouTuber」一書，還未上市，吸引眾多讀者詢問，工作室指出，網紅經濟市場難以想像，如果一開始赤手空拳進入業界恐怕會落得遍體鱗傷，出此書希望能讓有志當網紅的年輕人建立好心態與技術基礎。

YouTuber相關網紅及自媒體近年來竄起，不但吸引年輕世代的目光，所創造的點閱率或「按讚」經濟也讓人嚮往，知名網紅甚至能撼動政治版圖，如韓國瑜便曾找「館長」開直播，柯文哲、蔡英文曾找 「蔡阿嘎」「嘎台語」，更不用說「理科太太」紅遍網路代言多項商品，即使是不容易搞懂的知識，在網紅詮釋下也能讓網友一點就通。

位於埔里鎮的文淵閣工作室，主力編輯Office、程式設計相關專業書籍，有鑑於網紅當道、引領輿論風潮，著手編輯《我也要當YouTuber》一書，蒐羅101個隱藏版爆紅秘技，包含影片內容規劃、版權相關法令規定、攝影拍攝剪輯技巧、建置優化頻道，用直播提升粉絲熱度、線上免費軟體素材的應用、流量分析、如何談業配等實務內容，書籍尚未上市，即吸引許多讀者詢問。

文淵閣工作室編輯鄧君如表示，這本書應該是市面上第一本YouTuber相關的軟、硬體工具書，有許多當紅YouTuber出書，但內容主要在內容規劃的心法，但對於軟硬體相關的技術應用著墨不多，因此工作室訪談蒐羅了許多的技能，希望能降低有志成為YouTuber網友的門檻，少走一點冤枉路，讓個人也能透過網路平台發揮無遠弗屆的影響力。

(中時 )