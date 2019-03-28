央視新聞報導，大陸商務部28日舉行例行記者會，在回答中美經貿磋商問題時，商務部新聞發言人高峰表示，近期大陸國務院副總理劉鶴就中美經貿問題和美方舉行了多輪電話磋商，取得一些進展，有大量工作有待完成，28日下午晚些時候美方代表團抵達北京後，當晚雙方將舉行工作晚餐，29日雙方將全天進行磋商。

高峰表示，下周劉鶴將訪問華盛頓與美方舉行第九輪中美經貿高級別磋商，目前雙方團隊正在全力以赴進行認真談判，朝著落實兩國元首重要共識的方向努力。

(工商 )