陸商務部：陸美雙方團隊正全力以赴進行認真談判 16:242019/03/28 工商 李書良 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 央視新聞報導，大陸商務部28日舉行例行記者會，在回答中美經貿磋商問題時，商務部新聞發言人高峰表示，近期大陸國務院副總理劉鶴就中美經貿問題和美方舉行了多輪電話磋商，取得一些進展，有大量工作有待完成，28日下午晚些時候美方代表團抵達北京後，當晚雙方將舉行工作晚餐，29日雙方將全天進行磋商。 高峰表示，下周劉鶴將訪問華盛頓與美方舉行第九輪中美經貿高級別磋商，目前雙方團隊正在全力以赴進行認真談判，朝著落實兩國元首重要共識的方向努力。 (工商 ) #中美 #磋商 #經貿 #美方 #商務部 推薦閱讀 中美新冷戰 台海恐爆局部熱戰 04:092019/03/24 財經 中美關係當務之急 跨越兩個陷阱 04:092019/03/24 財經 五倍起跳 科技黑馬股 去年獲利暴增 04:102019/03/24 財經 智慧投資新趨勢 講座開放報名 04:102019/03/24 財經 中美新一輪高層磋商 劉鶴下月3日赴美 14:532019/03/24 財經 鴿聲響起 Q2新興股債唱雙多 04:092019/03/25 財經 學者批川普「經濟文盲」 引發中美貿易戰 22:022019/03/25 財經 台製造業景氣 連3個月上升 04:092019/03/26 財經 操盤心法－短線漲多就是壓力 Q2仍然審慎樂觀 04:092019/03/26 財經 允強海外設廠 今年穩中帶強 04:102019/03/28 財經 也許您會感興趣 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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