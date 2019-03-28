專業沖壓件廠同協（5460）宣布現金減資15％，每股返還股東1.5元現金，以同協今日收盤價11.65元計算，隱含現金殖利率達12.87％，此還不包含同協今年度的配息。

同協預計消除股份1,080萬股，現金減資之後的股本將從7.2億元，降至6.12億元，同協此次現金減資待股東常會及主管機關核准後，授權董事長另訂基準日與減資換發股票基準日。

(工商 )