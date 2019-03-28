日本政府準備收購鹿兒島縣西之表市的馬毛島，以作為美國航空母艦艦載機的陸地起降訓練（FCLP）遷移的候選地，目前正進行收購價格的談判，但因收購價格高漲而引發爭議。日本航空自衛隊也考慮在該島實施日本預定引進的短距離起飛、垂直降落（STOVL）型匿蹤戰機F35B的起降訓練。

日本政府去年底擬定的中期防衛力整備計畫(又稱中期防衛計畫)中，為加強太平洋方面的防衛，決定將海上自衛隊的「出雲號」護衛艦改造成航空母艦，也決定引進該艦的艦載機F35B。F35B在航母上起降比在陸面起降更需高度的操縱技術，起降訓練更是不可或缺的。

防衛省今年1月已與擁有馬毛島的大部分地權的東京的某開發公司換約，確認雙方將簽署買賣契約之事。但防衛省當時提出的收購額是45億日圓(約新台幣12億6,585萬元)，而開發公司方面以「沒有考慮到島內的建設整修費用」為由，提出約160億日圓(約新台幣45億元)的要價，雙方正在最終協調中。日本在野黨對此反彈指出，「價格設定太不透明」，而要求防衛省說明收購價格爆漲的原因。

美軍位於山口縣岩國基地等的美國航空母艦艦載機目前是在東京都的硫黃島進行陸地起降訓練，今後可望移至離岩國基地較近的馬毛島訓練，如此一來可減輕日方負擔的部分起降訓練費用（如燃料費等）。防衛省還期待馬毛島可以成為自衛隊災害救助活動的據點。

(中時 )