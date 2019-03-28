迎接第二季台灣智慧機大戰開打，各個價格帶均有新品推出，繼旗艦型三星S10系列後，Sony的Xperia 10系列也順勢搶市，後續還有小米9、華為、vivo等陸續加入戰局，為搶攻這波趨勢，Sony宣布，延長「早鳥大禮包」首購優惠期間至4月15日，將優惠延伸到接下來的連假檔期。

Sony於2019MWC展會發表全球首款21:9終極寬螢幕設計Xperia 10系列，搭載雙鏡頭相機設計，Sony指出，Xperia 10系列甫上市即引發手機市場熱切關注，並推出一系列「早鳥大禮包」首購好禮與體驗活動，Xperia 10 系列市場熱銷造成缺貨，因供貨不及無法滿足即將於3月底截止的首購優惠期間消費者購機，特別延長「早鳥大禮包」首購優惠期間至4月15日。

Sony總經理林志遠表示，Xperia 10 系列開賣至今佳評如潮追加不斷，因應消費者手機使用習慣，以21:9比例寬螢幕，不僅只是帶來滿版的視覺震撼，手感更好，分割螢幕的多工處理等應用特色受到消費者喜愛，滿足沉浸式娛樂體驗與手機日常實用性，此外， Xperia 10系列所推出的時尚色系，包含Xperia 10 Plus軍藍、Xperia 10酷粉等更廣受消費者青睞。

(時報資訊)