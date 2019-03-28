常被當作小菜吃的黑木耳，其實營養豐富，不但能補充維生素D、膳食纖維、蛋白質及鐵質等，還能控制血糖、幫助排便，有減肥的效果。日本健康節目邀藝人實測每天吃木耳，連續10天下來竟讓體重減少3.3公斤，腰圍、體脂肪也下降了。

日本國際健康醫學中心教授大貫學表示，黑木耳的β-葡聚醣可包覆多餘的糖分，將它排出體外，並抑制血糖上升、防止糖分轉化為脂肪堆積在體內，預防肥胖；而豐富的不溶性膳食纖維，能在腸道中吸收水分、膨脹，糞便量增加，改善便秘。

早安健康報導，大貫學建議，一天吃大概5公克的乾燥木耳，泡水後大約會膨脹到35公克，就有減肥效果。日本的健康節目還邀請了兩位48歲藝人LiLiCo以及小田井涼平，進行為期10天的減重測試，天天吃木耳餐後，這兩人的體重、腰圍、內臟脂肪、皮下脂肪降低都降低了，最多還減掉3.3公斤，就連惱人的便秘問題也改善許多。

●LiLiCo

體重：63.2kg→60.6kg，-2.6㎏。

腰圍：86cm→82.5cm，-3.5cm。

皮下脂肪：211㎠→167㎠，-20.85%。

內臟脂肪：50.41㎠→45㎠，-0.73%

●小田井涼平

體重：96.9kg→93.6kg，-3.3㎏。

腰圍：100.3cm→98cm，-2.3㎝。

皮下脂肪：183㎠→162㎠，-11%。

內臟脂肪：159㎠→148㎠，-6.92%。

(中時電子報)