《國際產業》吉利和戴姆勒將共同經營Smart，持股各半 16:312019/03/28 時報資訊 【時報-外電報導】 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 吉利汽車母公司吉利控股集團與德國戴姆勒集團(Daimler)今天宣布，將成立合資公司，共同經營Smart品牌，合資公司總部設在中國，雙方各50%持股。 合資公司將於今年底成立，董事會雙方各佔3席董事。根據合資協議，新一代純電動Smart將由戴姆勒旗下賓士汽車負責設計，吉利控股全球研發中心負責研發，新車將在中國全新工廠生產，預計2022年開始出貨並銷往全球。(編輯整理：莊雅珍) (時報資訊) #公司 #控股 推薦閱讀 搶攻水資源商機 欣峰與創牛深化兩岸合作 22:072019/03/24 財經 中信證 助日善友控股來臺掛牌 04:102019/03/25 財經 第九城市、FF 攻陸豪華智慧電動車 04:092019/03/26 財經 《大陸產業》九城牽手FF造豪華智能電動車 10:002019/03/26 財經 公司治理國際排名 證交所「手動」換名次 10:432019/03/27 財經 吉利傳將收購戴姆勒Smart50％股份 04:092019/03/28 財經 台資本市場邊緣化 04:092019/03/28 財經 《大陸產業》聯想控股：2018年金融服務板塊收入大增91％ 13:232019/03/28 財經 吉利與戴姆勒組建合資公司 在全球經營發展smart品牌 16:232019/03/28 財經 投審會准LINE匯入資金 能否經營網銀需金管會同意 16:302019/03/28 財經 也許您會感興趣 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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