吉利汽車母公司吉利控股集團與德國戴姆勒集團(Daimler)今天宣布，將成立合資公司，共同經營Smart品牌，合資公司總部設在中國，雙方各50%持股。

合資公司將於今年底成立，董事會雙方各佔3席董事。根據合資協議，新一代純電動Smart將由戴姆勒旗下賓士汽車負責設計，吉利控股全球研發中心負責研發，新車將在中國全新工廠生產，預計2022年開始出貨並銷往全球。(編輯整理：莊雅珍)

(時報資訊)