日盛中國豐收平衡基金經理人黃昱仁表示，中國三月兩會持續釋放政策紅利，重點關注減稅降費，接下來，上市公司將公佈企業年報及第一季季報，個股表現分化，短期市場換手率偏高，加上指數估值回到合理水位，破淨公司家數大幅減少，產業資本出現減持，指數或有回檔修正壓力，但預期回檔幅度不深。

目前主要利多預期將一一兌現，包含中美貿易談判達成局部協議，不再另行加徵關稅；科創版規則落地；MSCI新興市場指數如期將A股納入權重上調到20%，加上兩融餘額上升顯示市場人氣回籠，成為推動陸股指數上漲主要動能。接下來，上市公司將公佈企業年報及第一季季報，業績消息持續影響股市，目前預期PMI數據回升，將有助A股走穩，在債券方面，預期中國經濟在政策推動下，下行壓力有望減輕，長天期國債利率下行空間有限，後市仍看好中國平衡型基金表現。

黃昱仁指出，年報公佈，個股持續反應業績，3月28日中美再度談判，A股公司年報本週告一段落後，下週起將有季報陸續預告，業績消息持續影響股市，製造業數據亦將公佈，目前預期PMI數據回升，將有助A股走穩，外資動態亦將持續影響，港股業績陸續公佈，短線將跟隨外圍走勢，中長期而言，儘管MSCI及FTSE等指數在納入A股後，港股在指數佔比中下滑，但預期對長期資金影響不大，香港與中國具備優勢產業互補，加上香港資本市場成熟，且息率高、估值低，有利於吸引內地及外資長期配置。

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