台南市衛生局今年3月起在山上區推動口腔巡迴保健車，定期提供行動醫療服務，免卻長者舟車勞頓之苦，也提升偏鄉醫療品質。（李其樺攝）

台南市衛生局今年3月起在山上區推動口腔巡迴保健車，定期提供行動醫療服務，免卻長者舟車勞頓之苦，也提升偏鄉醫療品質。（李其樺攝）

山上區人口高齡化，加上長年缺乏牙醫診所，迫使長者必須搭乘公車去市區看診，往返費時。台南市衛生局今年3月起在山上區推動口腔巡迴保健車，定期提供行動醫療服務，免卻長者舟車勞頓之苦，也提升偏鄉醫療品質。

台南市衛生局局長陳怡表示，台南市37個行政區中至今仍有5區轄內沒有開設任何一家牙醫診所，包括七股、龍崎、山上、左鎮、南化等5個行政區，當地居民和長者必須搭乘大眾運輸遠赴市區看診，往返相當耗時。

陳怡表示，為了解決偏鄉居民口腔健康問題，去年7月起衛生局和台南市牙醫師公會合作，在七股區試辦口腔巡迴保健車，由牙醫師公會指派的專業牙醫在七股定點提供口腔檢查和預防治療服務；後來口腔行動醫療服務更擴及左鎮、南化地區，截至去年底服務人次達2000多人，深獲偏鄉民眾好評。

今年衛生局首度在山上區試辦口腔巡迴保健車，每月安排4次來到山上區玉峰里和南州里，提供洗牙、口腔黏膜檢查、齲齒治療、假牙調整、牙周病緊急處理等預防醫療服務。未來也會在龍崎區試辦口腔巡迴保健車，提升偏鄉醫療品質。

(中時 )