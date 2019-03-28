前嘉義市議員郭明賓於2018年底三合一選舉被起訴賄選，邱姓女樁腳、侯姓里長候選人、張姓男子及李姓律師被查出涉嫌為郭明賓脫罪而作偽證或教唆作偽證，檢方28日依偽證罪起訴4人。

檢方調查，67歲邱姓女樁腳是嘉義市農會會員，郭明賓交付3萬7000元委託她向選民買票，邱女被檢警查獲涉嫌賄選，因供詞反覆，而被羈押，後來邱女交保，向檢方吐露被教唆作偽證。

檢方調查，2018年11月13日侯姓里長候選人開車載邱女到嘉義市農會，遇到郭明賓的友人張男，為了讓郭脫罪，涉嫌教唆邱女改口說「賄款是他因宮廟事務借給邱女，與郭無關」。

後來張男認為借錢之說不妥，當晚侯男載邱女到張男家裡，張男也約李律師到場，由李律師模擬檢察官，與邱女演練模擬偵查庭，由邱女供稱「賄款是郭明賓贊助自己選里長，後來自己私自主張改種郭買票」等供詞。

張男、李律師否認教唆邱女作偽證。張男表示，靜待司法判決。

(中時 )