有感挺農產，兆豐銀行購萬斤鳳梨送客戶！由於今年因氣候暖冬，鳳梨產季提前，兆豐銀行特別推出洽辦業務購送鳳梨活動。提出這個創意好點子的兆豐銀行總經理蔡永義表示，鳳梨就是表示「旺」，希望這幾天來兆豐銀行辦理前項業務的民眾，領到鳳梨也可以跟兆豐銀行 一樣多多支持在地農產，讓好運旺旺來，財富也旺旺來。

兆豐銀行表示，透過中華民國果菜合作社聯合社直接向嘉義、屏東等地農民採購10,600公斤鳳梨、約1,060箱，分送至國內各分行，優先送給臨櫃辦理結匯、開通網路銀行、台灣pay等業務，以及等候開戶的客戶，除了協助行銷盛產鳳梨、力挺在地農產，也讓從銀行領到鳳梨的民眾覺得很「旺」。

此外，兆豐銀行今天為了推廣鳳梨的美味以及多用途，選在國外部分行的營業廳，由總行的主廚端出多道鳳梨入菜的美味佳餚，包括鳳梨蝦球、鳳梨木耳湯、辣醬鳳梨魚、泰式鳳梨炒飯、鳳梨苦瓜湯等8道菜，在中午時分邀請現場洽辦業務的民眾一同品嚐，讓大家感受到兆豐銀行的活力與熱情，藉此鼓勵大家多吃鳳梨，既可攝取豐富的酵素幫助健康，也能幫助農民銷售農產品。

兆豐銀行力挺農民不遺餘力，這兩年採購了158公噸香蕉贈與客戶、6萬公斤洋蔥、還有30公噸高麗菜贈送給客戶、同仁及弱勢團體一起分享，這回，再次以實際行動採購鳳梨幫助農民，為台灣的農業發展盡一份心力。

(中時 )