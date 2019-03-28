詐騙集團每人有30多支手機並申請多個小號。(翻攝梨視頻)

貪小便宜當心被詐騙。浙江省杭州市1名徐姓男子，日前加入了一個人數共255人的玉石競標群組，共競標了7萬人民幣(約32萬台幣)購入5件首飾，但事後鑑定發現都是假貨及B貨，讓他憤而報警，警方破獲此詐騙集團時表示「除了徐男，群組中其他人都是騙子」。

據《梨視頻》報導，徐男透露，平常就喜歡到市集挖寶，曾用低價買到不錯的玉石，再以高價轉賣出去從中獲利，先前被邀請加入一個共有255人的微信群組「古之美高端拍賣平臺」，起初他只在一旁觀望，但發現群裡成員競價激烈，還有人用低價標到不錯的玉石首飾，讓他十分心動，賣家甚至保證「如果是假貨，絕對全額退款」。

徐男表示，加入群組競標後，成功得標5次且都附有「鑑定證書」，讓他認為自己非常幸運，最後共花了7萬多元人民幣，約台幣32萬元，買下4件翡翠手鐲及1個翡翠掛件，但他事後拿去浙江省地質礦產研究所鑑定後發現，都是合成類石頭及劣質B貨，讓他憤而在群組要求退款，結果被對方踢出群組並封鎖，徐男連忙報警處理。

之後杭州警方在河南南陽的一家網路公司內，逮到4名詐騙犯，同時發現該詐騙集團每人約有30幾支手機，並申請多個微信小號，警方表示，這個群組除了徐男，其他的254人全是騙子帳號，目前4名詐騙犯已被刑事拘留。

(中時電子報)