據經濟參考報報導，從河北省工信廳獲悉，今年河北省工業運行的目標任務為：規模以上工業增加值年增4.5%左右；民營經濟佔GDP比重達到68.5%以上；工業技改投資年增6%以上；新增規模以上工業企業800家以上，力爭達到1000家；壓減水泥產能100萬噸、平板玻璃660萬重量箱、焦炭300萬噸；推廣應用新能源汽車3萬輛標準車。

(時報資訊)