《大陸經濟》河北規上工業增加值，今年拚增4.5％ 16:472019/03/28 時報資訊 【時報-外電報導】 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 據經濟參考報報導，從河北省工信廳獲悉，今年河北省工業運行的目標任務為：規模以上工業增加值年增4.5%左右；民營經濟佔GDP比重達到68.5%以上；工業技改投資年增6%以上；新增規模以上工業企業800家以上，力爭達到1000家；壓減水泥產能100萬噸、平板玻璃660萬重量箱、焦炭300萬噸；推廣應用新能源汽車3萬輛標準車。 (時報資訊) #經濟 推薦閱讀 工商社論》小心！灰犀牛蠢蠢欲動 04:092019/03/25 財經 臺灣循環經濟獎 第一屆頒獎典禮26日登場 04:102019/03/25 財經 美債息曲線倒掛 葉倫：不代表經濟將衰退 23:032019/03/25 財經 《大陸經濟》博鰲論壇報告，今年新興11國經濟估增5.1％ 14:142019/03/26 財經 《國際經濟》IMF：中美貿易戰，亞洲經濟成長率恐降0.5％ 16:312019/03/26 財經 中經院發起《臺灣綠色經濟倡議》20個單位認同簽署 18:332019/03/26 財經 全宇-ky去年EPS 4.76元 現金股利2.4元 11:142019/03/27 財經 友達榮獲首屆臺灣循環經濟獎 囊括雙項殊榮肯定 14:052019/03/27 財經 《大陸經濟》開放藍色經濟，海南端4建議 15:052019/03/27 財經 新加坡三大方向 強化經濟成長 19:302019/03/27 財經 也許您會感興趣 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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