路透報導，大陸國務院總理李克強28日表示，中美之間不存在信任赤字，而且中美兩國也應該避免出現信任赤字。他並表示，希望中美貿易磋商能夠取得成果。

報導指出，李克強在博鰲亞洲論壇期間出席企業家座談會時表示，大陸必須保護智慧財產權，否則轉型沒有希望。

中美兩國新一輪經貿磋商28日至29日在北京舉行，大陸商務部在記者會上發布最新消息稱，28日下午晚些時候美方代表團抵達北京，當晚工作晚餐，29日全天磋商，下周大陸國務院副總理劉鶴將訪問華盛頓，雙方團隊全力以赴認真談判。

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