博鰲亞洲論壇 李克強：陸美不存在信任赤字 17:092019/03/28 工商 李書良 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 路透報導，大陸國務院總理李克強28日表示，中美之間不存在信任赤字，而且中美兩國也應該避免出現信任赤字。他並表示，希望中美貿易磋商能夠取得成果。 報導指出，李克強在博鰲亞洲論壇期間出席企業家座談會時表示，大陸必須保護智慧財產權，否則轉型沒有希望。 中美兩國新一輪經貿磋商28日至29日在北京舉行，大陸商務部在記者會上發布最新消息稱，28日下午晚些時候美方代表團抵達北京，當晚工作晚餐，29日全天磋商，下周大陸國務院副總理劉鶴將訪問華盛頓，雙方團隊全力以赴認真談判。 (工商 ) #中美 #大陸 #赤字 #磋商 #李克強 推薦閱讀 中美新冷戰 台海恐爆局部熱戰 04:092019/03/24 財經 五倍起跳 科技黑馬股 去年獲利暴增 04:102019/03/24 財經 智慧投資新趨勢 講座開放報名 04:102019/03/24 財經 鴿聲響起 Q2新興股債唱雙多 04:092019/03/25 財經 學者批川普「經濟文盲」 引發中美貿易戰 22:022019/03/25 財經 台製造業景氣 連3個月上升 04:092019/03/26 財經 操盤心法－短線漲多就是壓力 Q2仍然審慎樂觀 04:092019/03/26 財經 允強海外設廠 今年穩中帶強 04:102019/03/28 財經 《博鰲亞洲論壇》李克強：大陸將加快金融業對外開放 11:162019/03/28 財經 《博鰲亞洲論壇》李克強：對港澳台優惠政策不會改變 11:262019/03/28 財經 也許您會感興趣 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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