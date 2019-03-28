大陸想化解貿易戰，先前提出6年內向美國購買價值1.2兆美元的商品，包含能源、農產品、航空產品等，而陸美雙方貿易代表今日起在北京展開第8輪談判，美國官員透露，陸方已遞出「前所未見的草案文件」。

《路透》訪問到4位美國高層官員，其中1位官員透露，陸方已拿出內容更甚以往的建議，所有的區塊都有進展，包括強制技術轉移等敏感問題，展現欲達成協議的誠意。

該官員指出，只要協商的核心部分出現進展，談判就會繼續進行，「如果拿一個月前的文件與今天比較，會發現各領域都有進展。」

另一名官員說：「貿易戰何時結束沒人知道，可能會談到5月、6月，也可能4月就能搞定。」但雙方間仍有部分癥結待克服，包括智財保障與協議最終的落實機制等問題。

美國財經媒體先前報導，大陸2019年最多將採購30萬公噸的美國豬肉，此數量約比2017年貿易戰開打前的16.6萬公噸多8成，陸方可能加碼購買美國豬肉，盼藉此緩解貿易戰爭端。

(中時電子報)