花蓮縣長徐榛蔚暢談花蓮正朝智慧城市大步邁前。（縣政府提供）

花蓮縣長徐榛蔚在「智慧城市與物聯網展」中，了解花蓮展場的AR及VR虛擬實境設施。 （縣政府提供）

2019年「智慧城市與物聯網展」在台北市南港展覽館登場，花蓮縣長徐榛蔚28日受邀演講，除了宣傳花蓮好Q卡外，也提及花蓮正朝智慧教育、智慧觀光、智慧交通、智慧農業等的方向大步邁前。

「春天就在花蓮！」徐榛蔚強調，花蓮的春天讓大家可品嘗到美味的箭筍、梅子等當季農產，也可以大口呼吸新鮮空氣，更不能錯過花蓮擁有「2個太太（太平洋、太魯閣）、3個小山（美崙山、林田山及金針花山）」。

另，今年陸續有多家獨具風格的飯店落成，包括超六星級瑞穗春天國際觀光酒店、全亞洲第一個有機villa秧悅千禧度假酒店、潔西艾美酒店等，期盼飛躍的觀光產業，讓花蓮成為耀眼的國際城市。

徐榛蔚表示，為了打造智慧城鄉，花蓮將落實智慧生活、智慧環境、智慧經濟、智慧社會及智慧規畫治理等5大面向著手。其中，智慧觀光與置慧交通，是花蓮城鄉與經濟發展的首要任務。

而智慧農業部分，她表示，縣政府致力於青創、觀光、農業三合一整合實踐，觀光農業是促進花蓮繁榮的基石，未來可透過智慧科技輔助，從種植到銷售「一條龍」規畫、監控、服務。如花蓮優質文旦柚就可利用智慧科技如影像辨識，盤點數量，建立空間資料庫，或生長履歷資料，讓民眾了解相關資訊。

徐榛蔚也參觀各式科技活動展場，對於許多科技產品、APP的創新發展與應用，驚嘆不已，他並與縣府觀光處長唐玉書、青年發展中心執行長明良臻、資訊科長陳胤桓等人，前往花蓮縣展場，體驗AR及VR虛擬實境；同時，對智慧行動票證暨轉運站加值消費整合服務的APP，大感興趣，認為可作為日後花東區訂票系統的參考。

(中時 )