中視瓊瑤大戲《握三下，我愛你》今（28）日到高雄舉辦首映會，高雄市長韓國瑜的女兒韓冰當嘉賓宣傳。近日韓國瑜出訪惹得滿城風雨，韓冰也相當不捨說，他是本著初心，只想要幫高雄把東西賣出去，讓大家過好日子。日前傳出有人拱韓選總統、李佳芬補選高雄市長，對此韓冰也反駁說，「我們不是家天下，這是他（韓國瑜）很在意的，這是不可能的事情！」

韓冰提到，爸爸此趟經濟之旅繁忙，還沒空與他見面、通話，但看到新聞許多人到機場接機獻暖，內心相當感動、感謝。她眼中的爸爸，一心想要幫高雄人，爭取多一點訂單，完全是本著初心，他沒有忘記初衷。

日前李佳芬笑稱，談到總統議題，會要韓先去洗衣服，韓冰也證實說，爸爸當市長前比較不忙，家裡衣服都他洗的，他很愛洗衣服，最近她還在家庭小群組猛傳「洗衣服的line貼圖」給爸爸，虧了他一下。

至於外界盛傳韓國瑜去選總統、李佳芬補選高雄市長，韓冰則直說，看了當然笑了一下，因為這是不可能的事情，私下開玩笑就算了，但爸爸在意的是，給外界不好的觀感，「畢竟我們不是在家天下，這是不可能的事情，所以他會覺得說這種玩笑話就不用再討論」。

(中時 )